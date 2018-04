Kauwen nestelen bij parkeergarage Arendshof in Oosterhout

Video Brand in woning aan Markkant Oosterhout door kortslui­ting in keuken

21 april OOSTERHOUT - Aan de Markkant in Oosterhout heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning als gevolg van kortsluiting in de keuken. Omdat er niemand thuis was heeft de brandweer de deur open moeten zagen om de brand te kunnen blussen.