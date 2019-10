Katjeskelder gaat aan de slag met overlast rond park: ‘Zerotolerance, we zijn zeer streng‘

Het Hankse bos: van groene buffer naar ecologi­sche ontmoe­tings­plek

20:00 HANK - Twee jaar lang is er door vrijwilligers van Plukroute Hank gewerkt aan het Hankse bos. De groenstrook tussen het dorp en snelweg A27 is veranderd in een ecologische speel- en pluktuin. Zaterdag wordt het bos geopend.