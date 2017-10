'Karst was de Sagan van zijn tijd'

Het boek over Gerben Karstens, die in de jaren zestig en zeventig naam maakte als de wielrenner die een snoeiharde demarrage koppelde aan een onophoudelijke stroom grappen en grollen.

Tegenwoordig slaat de 75-jarige Rijenaar zijn slag op de golfbaan. Geen wonder dus dat wielerfans en clubgenoten van de 'Oosterhoutse' in groten getale afkwamen op avondje, waarin de nodige (hilarische) wielerverhalen te horen zouden zijn. Verrassend genoeg opende de avond met de 'schaatsjeugd' van Karstens. Reinier Paping was er om te vertellen of de tochten die ze samen reden. In 1985 reed De Karst illegaal met een rugnummer uit de Tour de Elfstedentocht uit.

Broekie

Daarna was het aan de wielermannen. Joop Zoetemelk las het voorwoord voor dat hij heeft geschreven in het boek. Lachend herinnerde de jongere Joop de Karst aan de woorden die hij ooit sprak toen Joop nog een broekie was op de fiets. 'Ik betwijfel of je ooit coureur gaat worden', zei de Karst tegen de man die later de Tour won.

Rini Wagtmans zegt Karstens te bewonderen om deze vorm van eerlijkheid. ,,Gerben is altijd zichzelf gebleven. Daardoor leer je hem echt kennen. In zijn hoogtepunten en dieptepunten."

Grappen en grollen

De grappen en grollen waarom Karstens bekend stond, waren volgens Wagtmans zijn manier om de zware wielersport te kunnen 'verdragen'. ,,Zoals Sagan dat ook nodig heeft."

Het was niet de eerste keer dat de naam van de Slowaakse wereldkampioen viel in het clubhuis. ,,Als hij met een renner te vergelijken is, is dat Peter Sagan", weet auteur John van Ierland.

Leo van Vliet kan het alleen maar beamen. ,,We hebben maar een paar jaar samen gereden, maar voor mij als jonge renner was Gerben een held. De demarrage die hij in huis heeft, daar kunnen de renners van nu niet aan tippen. Op Tom Dumoulin na."

Smullen

Het waren woorden die recht doen aan de renner, die veel meer was dan een fietsende clown. Al bleef het wel smullen van alle jaren. Zoals die keer in 1975 dat Karstens in een Tourrit op de rug van de Belg Eddy Peelman kroop. De Tourdirecteur zette de twee uit koers. Eddy Merckx pikte dit niet en de twee mochten blijven.

,,De foto die toen is gemaakt, is later gekozen tot Europese sportfoto van het jaar", gniffelt De Karst nog altijd. ,,En ik denk dat ik er een schouderblessure aan over heb gehouden", deed Peelman een laatste duit in het zakje.