Karnemelk zuur? Niet die van de prijswinnende Ambachtshoeve

Jan is de enige boer in de Biesbosch die op een eiland woont: ‘Wij pakken de boot in plaats van de auto’

25 september Even op de koffie bij boer Jan Saarloos (33), zijn vrouw Nancy en Naud, hun 2-jarige zoontje? Dan zul je toch een boot moeten regelen. Hij en zijn gezin wonen en werken op de Vischplaat, een eiland midden in het hart van Nationaal Park De Biesbosch. Net als zijn vader, zijn opa en zijn overgrootvader. ,,De melk van onze koeien varen we over met ons eigen pontje.’’