Kappen van 30 procent van de bomen in Marktstraat Made of niet?

MADE – Dertig tot veertig procent van de bomen in de Marktstraat in Made moeten gekapt worden. Tenminste als de gemeenteraad kiest voor optie 2a: Uitdunnen bomenbestand en realiseren van boomborders om de bomen.

Gisteravond presenteerde de gemeente drie opties in het gemeentehuis in Made. ‘Nieuw groenbeleid Drimmelen staat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit’

Het gaat om de 78 monumentale zilverlinden in de Marktstraat in Made. Bij de herinrichting van het centrum staat nu deze winkelstraat op de planning. Behoud van de bomen was een eis van de gemeenteraad. Maar uit onderzoek van Storix Boom- & Landschapsbeheer blijkt dat enkele bomen te zwak zijn om te behouden en dat enkele bomen weg moeten om ruimte te maken voor het behoud van de sterken.

,,In 1930 waren het nog kleine boompjes en klopte de ruimte. Nu zijn ze 125 jaar oud en krijgen ze te weinig water en ruimte om goed te functioneren. Bomen hebben een kleine kringloop nodig, waarin de blaadjes als voeding dienen, en hiervoor is ruimte nodig. We zetten in op het behoud van de bomen voor nog zeker 40 jaar”, aldus Ton Stokwielder van Storix Boom- & Landschapsbeheer.

Volgens Stokwielder wordt de Marktstraat na het kappen van 30 tot 40 procent van de bomen niet minder groen. ,,Het duurt drie jaar voor de bomen om verder te groeien en de ontstane ruimte op te vullen. Ze gaan dan zelfs meer zuurstof en koelte afgeven dan momenteel. Zie ze als de airco’s van de winkelstraat.”

De andere twee opties zijn: (1) het behoud van de huidige bomen en investeren in verbetering van de grond onder de verharding. Ook bij deze optie moeten de zieke bomen weggehaald worden. Of (2) de huidige bomen in borders zetten, waardoor afgevallen blad zorgt voor een gezond ecosysteem. Optie 2a is hetzelfde als 2, maar dan inclusief het uitdunnen van het bomenbestand, zodat de beste groeiomstandigheden worden gecreëerd.

Situatie optie 1: behoud bomen © AURA

Ontwerpschets optie 2a: uitdunning bomen en aanleg boomborders © AURA

,,Dit plan zorgt voor gezonde bomen, hierdoor verkoeling in de winkelstraat, ontlasting van de riolering, vermindering van de worteldruk en een verzorgde uitstraling van de winkelstraat”, somt William de Bruijn landschapsarchitect van Aura op. Duidelijke voorkeur voor optie 2a bij landschapsbeheer en architect.

Tegengeluiden uit een overvolle zaal waren er voldoende. Teun van de Steenoven (CAB): ,,Kunnen de weggehaalde bomen herplant worden?” Stokwielder: ,,Enkele, want de meeste zijn te ziek of zwak hiervoor.”

Verder vroeg Hanneke de Bruijne (PvdA) zich af of er cijfers beschikbaar zijn over de voorkeuren van inwoners en winkeliers. De gemeente gaat hier achteraan, zodat de raad daar inzicht in krijgt.