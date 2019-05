‘Kantine RFC is voor iedereen’

TUI neemt Beins Travel in Oosterhout over

14:48 OOSTERHOUT - Reisbureau Beins Travel in Oosterhout, onderdeel van Disma Reizen, wordt overgenomen door reisorganisatie TUI. De Duitse reisgigant neemt de vijf reisbureaus van Disma Reizen over. De Disma-reisbureaus bevinden zich in Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Eindhoven en Oosterhout.