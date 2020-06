Kantine en kleedkamers RFC op symbolische plek: de sloot brengt clubs bij elkaar

De voetbalvelden van zaterdagclub Good Luck en zondagvereniging Veerse Boys werden decennialang begrensd door een brede sloot. Niemand stak die over, niemand had daar ook behoefte aan: de rivaliteit tussen beide verenigingen was daarvoor te groot.

82 gaten

In 2017, door de nood gedwongen, fuseerden beide clubs tot RFC. Twee accommodaties moesten gesmeed tot een eenheid: één kantine, daarbij kleedkamers. En die gaan er komen, waar ooit de sloot is geweest. Dinsdagmiddag kreeg dat een officieel tintje, werd het laatste van 82 gaten geboord voor de fundering.

Voorzitter Gerben van Herwijnen schoof Tonnie van Rooij en Piet Kuijsters naar voren voor dit het officiële tintje. Piet is helemaal vergroeid met Good Luck, Tonnie had zijn hart verpand aan Veerse Boys. Als ze elkaar destijds al ontmoetten - de kans was heel klein, want Kuijsters moet van voetballen op zondag helemaal niets hebben -,dan was het op een afstandje: zat die sloot ertussen.

Stille krachten

Dat is veranderd, ze trekken samen op. ,,Week in, week uit zijn ze op onze accommodatie te vinden”, weet Van Herwijnen. Kortom, die stille krachten achter de coulissen verdienden het om even in de schijnwerpers te staan. Piet achter het stuur. Tonnie keek toe of die paal zich wel rechtstandig de grond inboorde.

Voordat het zover was prees wethouder John van Vugt het meedenken en meewerken van het RFC. En het geduld dat moest worden betracht om uiteindelijk tot daden over te gaan. ,,Vanaf 2017 zijn er verschillende plannen geweest. Eerst te duur, daarna goedgekeurd, maar werd de duurzaamheid aangescherpt. Om daaraan te voldoen moest er geld bij. Dus werd de bouw weer uitgesteld. Maar nu is het zover. Ik hoop dat deze nieuwe accommodatie een motivatie mag zijn om de club nog groter te maken.”