Kans voor daders van vernieling en diefstal bij golfclub: ‘We doen geen aangifte in ruil voor een goed gesprek’

Stoffen- en fournitu­ren­win­kel sluit na 48 jaar (!) de deuren: ‘Tranen in mijn ogen’

17 november ,,Ik had heel graag de vijftig gehaald”, zegt Hanny Piëtte met trillende stem. Haar gezondheid laat het niet toe, en een opvolger is er niet. Dus sluit haar stoffen- en fourniturenwinkel Joliesse in Oosterhout op 28 november (na 48 jaar) de deuren. ‘Waar moeten we nu naartoe?’, vragen klanten.