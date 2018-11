Kans op nieuwe aanvoer kunstgrasmatten bij Tuf Recycling ‘niet groot’

Dat zegt burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen in een reactie op de raadsvergadering van donderdagavond. Ze liet toen min of meer open of het mogelijk is dat Tuf zijn werkzaamheden voorzet zolang de lopende bestuursdwangprocedure nog niet is afgerond.

‘Vol’

Volgens Starmans is het onmogelijk dat Tuf grasmatten aanneemt, omdat het terrein al vol is. “Er is geen plaats”, zegt Starmans. “Bovendien vervangen voetbal- en hockeyclubs hun kunstgrasmatten pas aan het einde van de competitie.”

Starmans zegt dat Tuf Recycling een duidelijk signaal heeft ontvangen: géén aanvoer van nieuwe matten. Om dat signaal kracht bij te zetten, dreigt de gemeente met ‘het inschakelen van het strafrecht’ mocht het toch zo zijn dat er nieuwe matten worden aangevoerd.

Verbod

Volgens de burgemeester is de bestuursdwang die Dongen op Tuf heeft gelegd zo geformuleerd dat de gemeente streeft naar een juridisch verbod op het verzamelen van kunstmatten. Dongen wil dat Tuf de op het terrein opgestapelde matten verwijdert of elders laat verwerken. Zo niet, dan doet de gemeente dat zelf. De kosten worden dan verhaald op Tuf. Tot het moment dat de bezwaarprocedure van Tuf tegen deze beslissing van de gemeente is afgerond, geldt dus een waarschuwing.

Laatste kans

Tuf heeft volgens Starmans gisteren gereageerd op de door de gemeente Dongen gevraagde onderbouwing. Tuf denkt de problemen op het bedrijfsterrein te kunnen oplossen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant beoordeelt de reactie van Tuf en zal dan advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Al eerder heeft Dongen aangegeven dat TUF Recycling binnen een bepaalde termijn nog een laatste kans krijgt om de bedrijfsvoering zelf terug te brengen naar de vergunde situatie.