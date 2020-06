Kanker-inloophuis Poppy’s klaar om weer gasten te ontvangen in Oosterhout

OOSTERHOUT – Even eruit, een praatje maken of rustig koffiedrinken: vanaf dinsdag 9 juni is dit weer mogelijk in inloophuis Poppy’s. ‘Belteam blijft voorlopig ook beschikbaar’

Mensen die geraakt zijn door kanker kunnen vanaf dinsdag 9 juni weer gebruik maken van de ontmoetingshuis Poppy’s. Hetzij wel in aangepaste vorm en met kleinere groepen. Coördinator Babette Damen: ,,Deze doelgroep valt onder de risicogroep voor corona dus we hebben extra maatregelen genomen.”

De afgelopen tweeënhalve maand was Poppy’s gesloten, zowel voor de inloop als voor de activiteiten. Om de vaste bezoekers steun te bieden, hebben zo’n tien vrijwilligers van Poppy’s in deze periode een of twee keer per week gebeld met de gasten voor een praatje.

Behandelingen stopgezet

Damen: ,,Je merkte dat hier behoefte aan was. Zeker veertig van onze gasten hebben hier gebruik van gemaakt. Je merkte dat ze het extra moeilijk hadden de afgelopen periode. Ze konden nóg minder dan normaal vanwege corona, maar ook hadden veel last van behandelingen die tijdelijk niet door konden gaan. Dan is even een praatje zeer welkom.”

Belteam

Dit beviel zo goed dat er voorlopig besloten is om het belteam aan te houden. ,,Ondanks dat we weer open gaan, zijn er nog altijd gasten die voorlopig niet durven te komen. Zo kunnen we contact houden. Hopelijk binnenkort ook met beeldbellen.”

Extra maatregelen

Damen geeft aan dat er naast de regels van het RIVM ook extra maatregelen genomen worden. ,,Voor ieder bezoekuurtje wordt er een grote schoonmaak gehouden en achteraf doen we dit nogmaals over. Het toilet wordt na ieder gebruik gepoetst en er zijn onze gasten mondkapjes en handschoentjes aanwezig voor tijdens het bezoek.”

Aangepaste openingstijden

De openingstijden zijn iets aangepast, omdat de groepen uit maximaal drie gasten en twee vrijwilligers mogen bestaan, en zijn nu opgesplitst van 13.30 tot 14.30 uur of van 14.45 tot 15.45 uur.