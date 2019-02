Kan niet anders dan dat we over drie weken een polonaise vol verklede Piet Paulusma's krijgen

Erop: De Vier Viltjes

Piet moet blijven! Het was wachten op het eerste carnavalslied over Piet Paulusma. Tientallen schrijvers en muzikanten doken afgelopen week vol stress een donker kamertje in, broedend op een kraker over de weerman. Een ratrace. De primeur was voor de Vier Viltjes uit Herpen. Slim bekeken, als wel iemand zich leent voor een carnavalshit dan is het weerman Piet. Waarschijnlijk heeft SBS6 er niet over nagedacht, maar de timing van Piets congé is voor carnavalisten subliem. Hij mag dan geen ‘houdoe‘ maar ‘oant moarn‘ zeggen, de nationale knuffelweerman is een carnavalsact op zich: Piet met een kapotte paraplu soppend op een modderig campingveld, Piet met alweer een zinloze voorspelling op een Elfstedentocht, Piet die op een naaktstrand zegt dat het vandaag en morgen kan gaan tochten, Piet die poepend op het toilet ons waarschuwt voor een natte herfst...