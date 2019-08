Kameleon krijgt kans om te groeien

In januari 2018 stonden de ouders te juichen op het schoolplein toen het nieuws bekend werd dat de school van hun kinderen open zou blijven. De Kameleon had in 2017 49 leerlingen. Reden voor Delta Onderwijs om eind 2017 bekend te maken dat de ‘kleine’ school gesloten zou worden. Toen Delta twee weken later aankondigde dat ook de school de Biëncorf in de wijk dichtging, leidde dat tot een flink protest uit de buurt. De gemeenteraad en de wethouder pleitten er ook voor om in ieder geval een school in Slotjes-Midden open te houden. Delta luisterde naar de argumenten en ging overstag.