Kabelbaan, klimmen of allebei?Speelveld met pluktuin voor Hooge Zwaluwe

HOOGE ZWALUWE - De kinderen van Hooge Zwaluwe krijgen, anders dan die in Made en Terheijden, geen speelbos maar een speelveld. Op de plek waar het nu een kale bedoening is met een kikkerpoel en twee voetbalgoaltjes op een drassige ondergrond komen misschien een kabelbaan of een klimparcours.

Tenminste, als het aan de leerlingen van de nabije basisschool de Schittering ligt. Aan de rand van het veld wordt een pluktuin aangelegd, een wens van de oudere bewoners van het dijkdorp.

Spelplek

De aanleg van een spelplek liet op zich wachten omdat die eerst in het bos van Staatsbosbeheer aan de overkant zou komen. Maar aankoop daarvan werd te duur, legde wethouder Jan-Willem Stoop nog eens uit aan de leerlingen van groep 7 en 8 van De Schittering. Die mogen meedenken over de inrichting van het speelveld. Daarvoor zaten ze een paar jaar geleden al aan de tafel en het ontwerpbureau presenteerde dinsdag het resultaat in de vorm van twee schetsontwerpen: een met het concept van een kabelbaan en het andere met het parcours.

Wil je het allebei dan zullen er speeltoestellen moeten vervallen, legde de ontwerper uit. Met een budget van 10.000 euro kun je niet iedereen tevreden stellen.Hoe dan ook komt hij terug naar de school met het definitieve ontwerp.

Kinderen

Duidelijk is al wel dat het voetbalveldje blijft liggen. Maar dan moet er wel iets aan de modderige ondergrond worden gedaan, vonden de kinderen. En aan het puin en de stenen die er onder liggen. Daarom komen ze er bijna nooit spelen, er is niks aan.

Waarom geen verhoging of een talud maken zodat de ballen niet alle kanten opvliegen of in de vijver belanden, opperde een jongen. En dat er misschien een wadi komt, een kuil waarin het water blijft liggen en waarin je vies wordt, dat willen alle kinderen wel.

Dorpspluktuin

Hutten bouwen of met takken sjouwen dat zou kunnen aan de rand van het veld, waar struiken worden aangelegd. In die groenstrook is ook ruimte voor een ander plan dat leeft in Hooge Zwaluwe: een dorpspluktuin. Dat idee van inwoonster Melang Haarbrink krijgt ondersteuning van een supermarkt uit Terheijden, die vrijdag een cheque van 1000 euro komt uitreiken.