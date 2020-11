Kaas eten en wijn drinken: ‘Opbrengst gaat naar de voedselbank’

OOSTERHOUT – Lokale ondernemers steunen én geld doneren aan de voedselbank. Dit is waar de kerstpakkettenactie van de Ronde Tafel 145 in Oosterhout op inzet. ‘We gaan voor minimaal duizend dozen’.

Quote We doneren jaarlijks zo'n vijf- tot achtdui­zend euro aan goede doelen Jules van der Werf, , Ronde Tafel 145 Oosterhout Wijn, kaas, nootjes en een gezelschapsspel. Dit zijn enkele producten die in de kerstpakketten van de Oosterhoutse Ronde Tafel 145 (een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar) zitten. Ondanks dat ze geen serviceclub zijn, zet de Ronde Tafel 145 zich wel in voor de maatschappij. Ieder jaar halen ze met diverse activiteiten geld op voor het goede doel.

,,Soms splitsen we het geld op en geven we meerdere goede doelen een deel van de opbrengst. Voorgaande jaren hebben we onder meer het G-team van de Warande, MEK en de lokale EHBO geld gegeven” aldus Jules van der Werf van de Ronde Tafel 145.

‘Extra zwaar’

Volgens Van der Werf praten we dan over opbrengsten van vijf- tot achtduizend euro per jaar. Vanwege de coronamaatregelen was dat dit jaar niet mogelijk, omdat ze alle geplande evenementen moesten afzeggen.

Quote Voedselban­ken hebben het dit jaar extra zwaar, omdat ze meer aanvragen krijgen

Van der Werf: ,,Zelfs ons jubileum, we bestaan veertig jaar, hebben we niet kunnen vieren. Om toch ook dit jaar geld in te zamelen hebben we dus de kerstpakkettenactie bedacht. Hiermee steunen we lokale ondernemers én doneren we de volledige opbrengst aan de voedselbank. Zij hebben het dit jaar extra zwaar, omdat ze meer aanvragen krijgen dan ooit en tegelijkertijd minder donaties ontvangen.”

Kerstpakkettencommissie

En dus is de zogenaamde kerstpakkettencommissie opgericht onder leiding van Joost Ten Hout De Lange, Rudy van Gurp en Jean Paul Schuurmans. Er is keuze uit drie soorten pakketten, variërend in prijs.

Rudy van Gurp: ,,Ze zitten vol met producten van lokale ondernemers. Zo komen de delicatessen onder meer van Zuivelboerderij De Driehoek, Delicato, Mitra Nieuwkoop en Keurslager Frank van Gils. Maar ook Boekhandel Het Verboden Rijk uit Oosterhout is vertegenwoordigd. Er zitten ook twee Bredase bedrijven in ons assortiment, zoals bijvoorbeeld de Kaasfabriek.”

Verpakkingsmateriaal

Smurfit Kappa doneert gratis verpakkingsmateriaal en na de deadline, van woensdag 25 november, gaan ze de pakketten inpakken. Via kerstpakkettenrt145@gmail.com kunnen mensen een bestelling plaatsen. Inmiddels heeft de club er al vierhonderd verkocht. Van Gurp: ,,We gaan voor minimaal duizend stuks.”