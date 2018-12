Kaalslag in Marktstraat Made: tientallen bomen moeten weg

Megacoke­smok­kel Oosterhout: ondernemer en vader Johan van G. (50) op vrije voeten

13 december OOSTERHOUT - Drie verdachten verdachten van een grote cokesmokkel in augustus in Oosterhout zijn vanaf zaterdag voorlopig op vrije voeten. Dat is donderdag in Dordrecht tijdens een rechtszitting beslist. De drie worden nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van zo’n 4000 kilo coke. Maar, zo oordeelde de rechtbank, hun persoonlijk belangen wegen zwaarder dan de beschuldiging die op hun schouders rust.