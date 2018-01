Kaaise Dweildag is het feest der voorfeesten

Nog één keer een patatje halen bij Marco

18:22 WERKENDAM - Nog één keer een patatje halen bij Marco, nog één keer de frikandellen in het vet. Het was zaterdag een rare, maar vooral drukke dag voor de Werkendamse snackbarhouder Marco Vroegh. Hij moet zijn tent drie maanden sluiten op last van de gemeente, naar aanleiding van de politie-inval eind november waarbij de politie harddrugs vond in de bovengelegen woning en bij bezoekers van de snackbar. Zaterdag draaide Vroegh zijn laatste dag. ,,Het was heel druk. We hebben alle records verbroken. Dat doet me goed. Al die mensen kwamen om me te steunen. Ik zal me neer moeten leggen bij de straf, maar het blijft ontzettend zuur.”