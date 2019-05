Kaaienloop verwacht sterk deelnemersveld

We krijgen veel inschrijvingen binnen

,,De planning van de Kaaienloop pakt goed uit dit jaar. Hemelvaart valt later en de Marathon van Tilburg is pas op 19 mei. Daarom krijgen we veel inschrijvingen binnen. We verwachten dit jaar een groot en sterk deelnemersveld”, zegt Niels Rutte van de Kaaienloop.

Bambinoloop

De wedstrijd is zoals gewoonlijk weer toegankelijk voor alle leeftijden. Voor de jeugd zijn er diverse afstanden op basis van leeftijdsindeling. Zo is de bambinoloop voor de kleintjes 550 meter. Verder bestaat het jeugdprogramma uit een kilometer voor verschillende leeftijdscategorieën en een run over een kaaise mijl. De loop gaat ’s avonds over het vaste parcours van 2,5 km door het centrum van Oosterhout en door het Stadspark. Deze ronde dient twee of vier keer afgelegd te worden om de vijf of tien kilometer te volbrengen.