Kaaiendonkse Prins Mienus XIV geveld door corona

Lege beurs urgent probleem voor spoorzone: gaat station Gil­ze-Rij­en verdwijnen?

RIJEN - De financiering van het spoorzoneproject in Rijen blijft onduidelijk, maar de commissie Ruimte is voorstander van het project. Want wie weet verdwijnt het station anders. Wethouder Annette Stinenbosch hoopt begin maart duidelijkheid te geven. Net, of net niet op tijd voor de verkiezingen.

16 februari