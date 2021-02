Kaaiendonkse Karnavals Kennis Kwis

Marina Starmans opnieuw beëdigd als burgemees­ter van Dongen

3 februari DONGEN - Marina Starmans is in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch opnieuw beëdigd als burgemeester van de gemeente Dongen. Ze begint daarmee aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. De gemeenteraad had haar op 10 september vorig jaar tijdens een raadsvergadering unaniem voorgedragen voor herbenoeming.