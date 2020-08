Kaaiendonkse hardloopshirts: ‘Iedere sport kan straks in Oosterhoutse kleuren’

In het dagelijks leven zijn beide mannen niet werkzaam in de kledingbranche. Het begon allemaal als een leuk idee voor Oosterhoutse wielren- en carnavalsliefhebbers: Een shirt in Kaaiendonkse carnavalskleuren. ,,Dat het zo goed zou lopen konden we van te voren ook niet voorspellen”, aldus Jaco Putter, een van de initiatiefnemers en in het dagelijks leven ICT’er.

De wielrenshirts in de kleuren van het Oosterhouts carnaval vlogen de deur uit. Binnen één week waren de beoogde 66 stuks verkocht. En dus verhoogden Putter en Jeroen Provoost het verkoopaantal naar honderd.

Assortiment

Putter: ,,Ook die waren zo weg. Daarna bleven we aanvragen binnenkrijgen. Ook vroegen mensen of we bijpassende wielrenbroekjes kunnen leveren en sportsokken. De vraag naar hardloopshirts in dezelfde stijl kwam ook regelmatig voorbij. We willen niemand teleurstellen en hebben ons assortiment dus uitgebreid met deze opties.”

Volledig scherm Initiatiefnemers Jeroen Provoost en Jaco Putter uit Oosterhout nu nog in 'gewone' wielrenshirts van Newskin. © Provoost en Putter

Carnavalskleuren

De vraag naar hardloopshirts verbaasd hem niet. ,,Niet iedereen zit op de wielrenfiets natuurlijk. En zo’n shirt kan gebruikt worden voor iedere sport.”

Voor deze uitbreiding hebben de mannen nieuwe sponsoren enthousiast gekregen, waaronder het Kaaiendonkse Carnavalsmuseum. ,,Daar zijn we heel blij mee want het logo, Ut Kabinet der Zotheid, is echt een geweldige afbeelding voor op het shirt. Daarbij sluit het ook nog eens goed aan op ons carnavalthema.”

Teamnaam

Voorlopig houden de heren het bij deze collectie. ,,We hebben geen plannen om de sportcollectie verder uit te breiden. Eerst maar eens dit allemaal goed afronden. Wat we wel nog apart aanbieden is de mogelijkheid om een teamnaam op het shirt te laten bedrukken. Dit bieden we aan bij aankoop van vijf of meer stuks.”

Maattabel

‘Op maat’De wielrenshirts worden per persoon op maat gemaakt. Bij de hardloopshirts, ter waarde van 22 euro, wordt dit niet aangeboden. Putter: ,,Bij wielrenshirts is het belangrijk dat het shirt goed aansluit. Voor de hardloopshirts hebben we een maattabel, waarop mensen kunnen zien welke maat ze moeten bestellen.”

Volledig scherm Ontwerpschets van de wielrenkleding en bijpassende bandana. © Newskin Oosterhout