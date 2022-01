Kaaiendonkse carnavalsstoet met Pinksteren als ‘noodscenario’: ‘Wat ons betreft eenmalig, maar we hebben geen glazen bol’

video Verkie­zings­pro­gram­ma zonder ‘dansende letters’: ‘Dyslexie is een belangrijk onderwerp’

OOSTERHOUT - Dansende letters, moeilijk leesbare teksten. Raadslid Sander Mulders van de VVD in Oosterhout heeft er al zijn hele leven last van. ,,Taal is heel mooi, maar verdomd lastig voor een dyslecticus.”

