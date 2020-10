Kaaiendonk viert 11-11 digitaal

OOSTERHOUT - Kaaiendonk viert de opening van het carnavalsseizoen digitaal. Een fysiek feest zit er niet in, uiteraard vanwege de coronacrisis. Geen traditionele opening op de Markt. Daarom is hard gewerkt aan een alternatief.

Delen per e-mail

Stichting Elluf Elluf en de ORTS hebben gewerkt aan een alternatief digitaal programma op woensdag 11 november. Het Kaaiendonkse motto is ‘Tis ne klassieker!‘ en dat motto zal ook de rode draad zijn tijdens de uitzending. Vanaf 11.11 uur neemt de KRTS de programmering van de ORTS over. Op dat moment staan alle programma's op radio en tv in het teken van carnaval, met onder meer Kaaiendonk Vandaag om 12.00 uur en Kies je Klassieker.

Insigne

In dit laatste programma wordt de ultieme Kaaiendonkse Klassieker door het publiek gekozen uit een selectie van elf bekende Oosterhoutse carnavalsliedjes. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt binnenkort bekend.

Het alternatieve carnavalsseizoen wordt om 19.56 officieel geopend met de onthulling van het insigne van 2021: 66 jaar carnaval in Kaaiendonk is vormgegeven in dit insigne.

Om 20.00 uur start de Kaaiendonkse elluf elluf Bingo. Gedurende twee bingorondes zijn prijzen te verdienen. Voor 2,50 euro is een bingolot te koop bij de Jumbo's in Oosterhout.

Raamsdonk

Op meerdere plaatsen in de regio wordt gewerkt aan alternatieve 11-11-vieringen. Zo houdt de Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK) een digitaal prinsenbal op zaterdag 14 november, waarbij ‘gewoon‘ de leutvorsten van het nieuwe seizoen bekend worden gemaakt. In Raamsdonksveer is het Fers elluf-elluf-bal verplaatst, mogelijk wordt dit begin 2021 gehouden.

Kaaiendonk zou in 2021 een bijzondere mijlpaal hebben: met het 66-jarig bestaan viert Oosterhout een carnavalsjubileum. Van een grootse viering zal geen sprake zijn, dus is het jubileumfeest verplaatst naar later.

Eerder besloot Kaaiendonk een streep te zetten door de optocht en alle andere nevenactiviteiten.