Kaaiendonk trapt carnavalsseizoen leutig af met aangepaste festiviteiten

Het ondertekenen van het Ut Convenant der Zotheid zou het programma openen, maar is vervallen. Daarom trapte prins Mienus XIV de festiviteiten af in de Klappeijstraat. Er was een kapellencarrousel, waarbij diverse leuttempels in het Kaaiendonkse centrum konden worden bezocht. Overal was een QR-code verplicht. Ook vrijdag en zaterdag zijn er carnavalsactiviteiten.