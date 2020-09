Kaaiendonk de enige plaats waar de optocht doorgaat? ‘Probeer dan maar eens afstand te bewaren’

Oosterhout, oftewel Kaaiendonk, is een voorbeeld van optie B. De insteek: kijken naar wat wél kan. Afgelopen weekend plakte OCS De Smulnarren zelfs een ludiek staartje aan carnaval 2020. Want laten we niet vergeten: de optocht van een half jaar geleden kon ook al niet doorgaan door een stevige storm.

Dan maar verzetten naar halfvasten, zo werd besloten. Dat was 15 maart, met een hele provincie in de ban van corona.

Geen prijsuitreiking

Geen optocht is ook geen winnaar, en dus geen prijsuitreiking. ,,We hadden het geld kunnen bewaren, maar dat vonden we geen optie", zegt Georgette Schotanus van de Smulnarren.

,,Daarmee doen we ook geen recht aan alle moeite die de verenigingen aan de wagens en andere voorbereidingen hebben besteed. Dus besloten we om de prijzenpot onder alle deelnemers te verdelen. Zo is iedereen een beetje winnaar.”

Quote Als Kaaiendonk de enige is waar de optocht doorgaat, dan komen er een hoop mensen van de plaatsen waar hij is afgelast. Probeer dan maar eens afstand te bewaren

Zaterdagmiddag was er een alternatieve 'prijsuitreiking' in de Mienushal, vooral vanwege de gemaakte kosten en om de verenigingen voor de komende jaren te stimuleren. Gerold van Langh van De Pierewaaiers nam symbolisch de prijs in ontvangst. Iedereen persoonlijk ontvangen ging niet, door corona.



Het gesprek in de Mienushal ging alleen maar over carnaval 2021. Want wat te doen? Wanneer hak je de knoop door? Van Langh: ,,Als je half december beslist om het erop te wagen, dan is er te weinig tijd om een nieuwe wagen te bouwen."

Hoop mensen

De meeste wagens van afgelopen carnaval staan er nog, maar het is de vraag in hoeverre die zijn aan te passen voor een volgende editie.

,,Wij zouden de wagen voor het grootste deel wel gebruiken. Maar dan nog: is het verstandig om een optocht te houden? Als Kaaiendonk de enige is, dan komen er een hoop mensen van de plaatsen waar hij is afgelast. Probeer dan maar eens afstand te bewaren. Maar sommige voorbereidingen, zoals de emblemen voor 2021, gaan sowieso door."

Quote Carnaval wordt toch gevierd, daarvan zijn we overtuigd. Misschien vooral thuis, in kleine groepjes, maar er valt er genoeg te verzinnen om er iets leuks van te maken

Schotanus: ,,Onze houding is: wat kan er wél? Daarvoor willen we ook heel graag horen wat er onder de Kaaiendonkers voor ideeën leven, zeker wat betreft de optocht. Zijn er andere mogelijkheden of laten we alleen kinderen deelnemen? Vandaag gaan we met de gemeente rond de tafel voor overleg, daarna zien we met het bestuur weer verder. Carnaval wordt toch gevierd, daarvan zijn we overtuigd. Misschien vooral thuis, in kleine groepjes, maar wij denken dat er genoeg valt te verzinnen om er toch iets leuks van te maken.”