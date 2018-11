‘Kaai' als geheugensteuntje voor Commissaris in Den Bosch

Helft koopappar­te­men­ten in kern Raamsdonk verkocht

13:47 RAAMSDONK Het heiwerk is klaar, de fundering ligt er in. De bouw van 14 luxe koopappartementen naast het Leogebouw in Raamsdonk is op dreef. Het duurt niet lang of de contouren van de drie woonlagen worden zichtbaar. Daarmee krijgt weer een stukje van de wijk Wim Boonsstraat, midden in de dorpskern, gestalte. Daar zijn in totaal 61 woningen gepland, variërend van rijtjeswoningen tot negen vrije kavels.