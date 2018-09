Juzt-locatie in Kortgene heeft plaats en personeel genoeg voor 'drugsjongeren uit Brabant'

KORTGENE - De groep 'drugsjongeren' van jeugdzorginstelling Lievenshove uit Oosterhout kan gerust naar Juzt-locatie De Vliethoeve in Kortgene komen. Er is personeel en ruimte genoeg en bovendien gaat de politie extra surveilleren.

Wel wil burgemeester Marcel Delhez Juzt op het matje roepen over de gebrekkige communicatie.

Op Noord-Beveland is vorige week onrust ontstaan over het nieuws dat de jongeren naar Kortgene komt. Die groep, er zou sprake zijn van minimaal acht jongeren, komt over van Juzt-locatie Lievenshove in Oosterhout. Die locatie gaat dicht, waardoor 45 jongeren verdeeld moeten worden over een paar andere instellingen.

De sluiting in Oosterhout houdt verband met drugsoverlast in en rond Lievenshove.

De VVD op Noord-Beveland en vele inwoners vragen zich nu af of De Vliethoeve die jongeren wel aan kan. Ook vrezen politici en omwonenden dat er weer allerlei incidenten op en rond het tehuis gaan plaatsvinden. ,,We hebben de politie gevraagd extra te gaan surveilleren", aldus burgemeester Marcel Delhez.

,,Er zijn altijd drie groepen geweest in De Vliethoeve", zegt wethouder Anja Slenter. ,,In april 2017 is er eentje gesloten in verband met een tekort aan personeel. Inmiddels is het personeelsbestand weer op orde en is er dus ruimte voor een derde groep."

Boos

Toch is het college van B & W een beetje boos op Juzt, waar de twee locaties onder vallen. ,,Wij hebben in het verleden afspraken gemaakt met de raad van bestuur van Juzt", legt Delhez uit. ,,Dat was in de tijd dat de politie bijna dagelijks naar De Vliethoeve moest voor een incident. Daarom vinden we het jammer dat Juzt nu niks naar ons heeft gecommuniceerd. Daarvoor roepen we ze zeker op het matje."