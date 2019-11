Justitie eist 14 jaar cel tegen voormalige Oosterhoutse transporteur na megacokesmokkel

Beiden zijn volgens justitie betrokken bij twee grootschalige drugstransporten: een lading van 7000 kilo coke eind 2017 en 3500 kilo coke in de zomer van 2018. ,,Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid, met een straatwaarde van meer dan een half miljard euro", stelt de officier van justitie. ,,Het is drie keer de hoeveelheid van wat in Nederland jaarlijks gebruikt wordt. Het laat zien dat Nederland de marktplaats van cocaïne is voor Europa. Van W. gebruikte zijn transportbedrijf om de drugs hier te brengen.”

Werkwijze

In beide gevallen komt de cocaïne uit Zuid-Amerika via de Antwerpse haven binnen. Daarna volgt per vrachtwagen het transport naar Nederland. Volgens justitie is de werkwijze steeds hetzelfde. Officieel is er voor de containers een andere bestelling: Bleiswijk en Barendrecht. Maar uiteindelijk belanden de vrachten in een loods van Paul van W. in Oosterhout. Onlogisch, vindt het openbaar ministerie, omdat deze stad niet bepaald op de route ligt.