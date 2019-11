Juicht justitie te vroeg met beelden coketransport Oosterhout?

Een politiehelikopter volgt een vrachtwagen die over de snelweg naar Oosterhout rijdt. Daar is te zien hoe de lading wordt uitgeladen in een loods. De verdachten zijn onherkenbaar gemaakt. Een groot deel van de cocaïne is dan al onderschept door de douane, maar in de container zat 3.500 kg. Voor Nederlandse begrippen een enorme hoeveelheid. Vorige week is de rechtszaak tegen vier verdachten begonnen.