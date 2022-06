Jubileummarkt Groei en Bloei met stands, tuinboeken en een insectenthotel in Oosterhout

Inzameling voor weduwe verongeluk­te trucker afgerond, ‘nu pas dringt door dat Wesley nooit meer terugkomt’

GILZE/HAAREN - Een glimp licht in de duisternis. De crowdfundactie voor Anne en Sepp, de nabestaanden van de in Gilze verongelukte trucker Wesley, is afgesloten met een bedrag van 7000 euro. ,,Anne is erg blij, maar je ziet dat nu pas doordringt dat Wesley nooit meer terugkomt", zegt vriendin Mar Bremer.

3 juni