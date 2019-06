Jubilerende Historische Vlucht krijgt hoog bezoek

Er is een uitgebreid programma voor de honderden genodigden op vliegbasis Gilze-Rijen. ,,Er zijn toespraken en een rondgang langs ons vliegend museum van historische vliegtuigen die buiten staan opgesteld. Alles wat kan vliegen laten onze vrijwilligers feestelijk vanuit de lucht een groet brengen”, zegt oud-voorzitter Jan Schut. Voor liefhebbers zijn de historische propellorvliegtuigjes in de loop van de namiddag in de lucht te zien vanaf de spottersplek aan de Burgemeester Ballingsweg.

Hangaar

Een brug te ver

,,Altijd door vrijwilligers die een groot hart hebben voor vliegen en repareren van de kisten. Zo is het unieke vliegend luchtvaartmuseum ontstaan met dertig vliegtuigen”, aldus Schut. Hij is 47 jaar lid, waarvan hij dertig jaar voorzitter was. Vanaf 1976 specialiseerde de stichting zich in het vliegbaar maken van propellorvliegtuigen die bij de Koninklijke Luchtmacht in gebruik zijn geweest. De vliegtuigen zijn gebruikt bij films als Een brug te ver en Soldaat van Oranje. Ook bij de Veteranendag zaterdag in Den Haag zijn vliegtuigen aanwezig.