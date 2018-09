Jozef was familieman én de ideale clubvrijwilliger

De ziekte van Jozef sloeg ook bij VV Dongen in als een bom. ,,Jozef was nooit ziek en dan dit. Als het even beter ging, wilde hij naar de voetbal. Kijken langs de lijn, maar zelfs dat werd uiteindelijk te vermoeiend. Dan ging hij onderuit en riep: 'Het is niks hoor, ik sta zo weer overeind.' Gelukkig was er altijd iemand die hem thuisbracht. Hij was zo geliefd en dwong zoveel respect af." Bijna 60 jaar was Jozef Oomens lid van VV Dongen, in 2014 werd hij lid van verdienste.