Joyrider (17) rijdt met 91 pakjes harddrugs in zijn broek door Oosterhout

Boswachter Thomas hoopt binnenkort in de Biesbosch de eerste zwart-paar­se otterdrol te vinden

16 augustus DRIMMELEN - Her en der duikt in Nederland de otter weer op. Maar niet in de prachtige Biesbosch. Bevers en visarenden gedijen er, maar op de otter blijft het al lang wachten. ,,Toch komt-ie, vroeger of later.”