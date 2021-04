Pleidooi voor lachgasver­bod: ‘Niet wachten op landelijk besluit’

18 april ALMKERK - Het gebruik van lachgas kan zoveel schade aanrichten, dat het CDA in de gemeente Altena niet wil wachten tot er een landelijk verbod komt voor deze drug. Is het college bereid in navolging van andere gemeenten zelf een verbod op lachgas in te stellen, wil ze weten.