Joris (27) wordt monnik, zus Nena (25) filmt: ’Volg je hart en doe wat je gelukkig maakt’

Amphia begonnen met vaccineren, ‘al is het maar een prikje, het is toch een bijzonder moment’

7 januari BREDA - Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda is gestart met het vaccineren tegen het coronavirus van eigen medewerkers. Longarts Simone van der Sar kreeg donderdagochtend even na half acht als eerste een inenting.