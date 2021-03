Joost Conijn, Bill Viola en Anish Kapoor: Heilige Driehoek hoopt met Biënnale kunstminnaars uit coronadal te trekken

Curator Rebecca Nelemans en voorzitter Yves de Boer van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek nemen de tijd voor een wandeling langs de fraaie kloosters in de Heilige Driehoek van Oosterhout. Twee van de drie kloosters doen mee met het kunstevenement: het Sint-Catharinadal en de Sint-Paulusabdij. Het derde klooster, de Onze-Lieve-Vrouweabdij, zit midden in een verbouwing.



Lopend over de Kloosterdreef wordt in één oogopslag duidelijk waarom de Heilige Driehoek de perfecte locatie is voor een kunstevenement. ,,Je kunt je toch niet voorstellen dat er ooit plannen waren voor een crematorium in dit gebied’’, zegt Yves de Boer die in het verleden wethouder was in Oosterhout.