Joop Heesters stopt na 44 jaar als raadslid:'Je moet je laten zien'

Joop Heesters en een leven zonder politiek? ,,Dan is Joop pas echt ziek", zegt zijn vrouw Cokkie. ,,Hij kan dat niet meer loslaten." ,,De politiek, dat blijft", zegt Joop. Zelfs nu het afscheid nadert, van het langst zittende raadslid van Nederland. Na 44 jaar in de Geertruidenbergse gemeenteraad zwaait Heesters komende verkiezingen af. Als raadslid dan.

Liefhebber

Want op de achtergrond blijft de 79-jarige Bergenaar betrokken bij zijn partij, Keerpunt'74. ,,Ik coach, waarschuw de nieuwe mensen voor valkuilen. Je moet je laten zien. Dat heb ik altijd gedaan. Bij de voetbal, carnaval of Bergsche Battery. Ik ben een liefhebber van alles." Daarom kiest Heesters voor mensen met de poten in de klei als opvolgers: Albert Smit (lijsttrekker) en John van Vugt (wethouderskandidaat). ,,Wie een gemeente bestuurt, moet onder de inwoners zijn. Dat kan niet vanaf een iPad."

Medisch wonder

Volledig scherm Raadslid Joop Heesters wordt gefeliciteerd na de huldiging voor zijn 40-jarig jubileum als raadslid. Foto: Joyce van Belkom Heesters is nog altijd geestelijk scherp. Moeiteloos somt hij de burgemeesters en wethouders op die hij zag passeren. ,,Een medisch wonder, noemen ze het", wijst Cokkie naar haar man. Want een dik jaar geleden kampt Heesters met een bloedvergiftiging. Lange tijd verblijft hij in het ziekenhuis. Maar hij komt terug. ,,Alleen lopen gaat wat moeilijk. Ik kom overal nog." Zoals bij café Huis Ten Bos aan de Markt. Even bijpraten met bekenden. ,,Ik ben een mensenmens." En ja, in de kroeg krijgt hij wel eens kritiek. ,,Daar moet je tegen kunnen. Anders moet je gauw stoppen in de politiek. Dan zeggen mensen 'Joop, wat maak je me nou?' Waarom lukt iets op 't Veer wel en bij ons niet? Ik lig daar niet wakker van."

Wilde vaart

Volledig scherm 2014: Joop Heesters, lijsttrekker van Keerpunt 74. © Joost Hoving Heesters zit als tiener enkele jaren op de wilde vaart. ,,Mijn broer deed dat al. Ik hoorde geweldige verhalen en ging als kok aan de slag. Ik was lang van huis, heb veel afgezien, maar ook veel geleerd." Hij komt in de jaren 50 in metropolen als Buenos Aires en Rio de Janeiro. Een stiekeme droom is om nog eens naar Zuid-Amerika terug te gaan. ,,Dat heb ik altijd tegen Cokkie gezegd. Alleen is het niet reëel, zeker niet met mijn vliegangst."

Verpaupering

Later werkt Heesters bij de PNEM (Amercentrale) en als leraar in Breda (maatschappijleer en handenarbeid). De verloedering van Geertruidenberg drijft hem in de jaren 70 richting de politiek. Dokter Blondeel heeft het in die periode voor het zeggen. Heesters toont een krant, met zwart-witte foto's van verpauperde panden met dichtgetimmerde ramen en deuren. ,,Blondeel wilde alleen maar sociale huurwoningen bouwen. Zelfs De Schattelijn wilden ze afbreken. Blondeel zorgde er enkel voor dat mensen op hun bed konden liggen. Mensen riepen: 'er kan niks in Geertruidenberg'. Toen dacht ik: ga dan de politiek in."

Commotie

In die periode wordt de kiem gelegd van Keerpunt'74. Ook is Heesters dan betrokken bij de oprichting van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. Doel: behoud van de monumentale panden en als het kan ook opknappen. En daar is Heesters decennia later trots op. ,,Mooi hoe de Geertruidskerk is opgeknapt, het centrum van Geertruidenberg ziet er goed uit. Ook WSG heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Ja, er is veel commotie over WSG geweest. Maar de woningbouwstichting heeft aan de Markt geweldig werk geleverd."

Nakomen wat je zegt

Volledig scherm 2008: Joop Heesters 'op de plek waar ik me het beste thuisvoel: in de raadzaal.’ © FRANK POPPELAARS Veel politici heeft Heesters zien vertrekken. Maar Heesters blijft, altijd. Waarom hij het zo lang volhoudt? ,,Om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. Ik wil mensen helpen. Ik loop niet voorop met carnaval om stemmen te werven. Nee, mensen kunnen mij bellen met een probleem bij de gemeente. Ik beloof niet dat ik het oplos, maar beloof wel dat ik het ga uitzoeken. Nakomen wat je zegt, daar gaat het om."



Richting maart kan Heesters afbouwen. ,,Dan houdt het echt op." Maar wie hem hoort praten, weet dat hij van binnen niet rust. ,,Het wordt tijd om werk te maken van toerisme en cultuur in Geertruidenberg. Op een of andere manier zit dat de laatste jaren in het verdomhoekje. Er moeten passantensteigers komen aan deze kant van de Donge en in de oude kom exclusieve winkels. De Brandestraat moet weer open voor auto's. Zet een mooie fontein op de Markt, kom met vaandels. Dan zien mensen: hier is wat te beleven."

Ophaalbrug

Over Raamsdonksveer: ,,De oude haven moet open. Nu is er een plan met waterbakken, maar dat vind ik gekunsteld. Maak er een ophaalbrug, met een sluis. Laat Geertruidenberg en Raamsdonksveer meer naar elkaar gericht zijn."