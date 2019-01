Joodse liefde overleefde de oorlog

Iedereen denkt dat Harry en Sieny ,Overleven in verzet en liefde een echt Amsterdams verhaal is. ,,Maar dat is slechts ten dele waar. Dit verhaal brengt ons ook naar Dongen'', zegt Esther Shaya (52).

De schrijfster groeide op in Prinsenbeek en volgde een opleiding toerisme in Breda. Nu woont ze al jaren in Amsterdam, waar ze samen met haar man en drie zonen een hotel uitbaat aan de Kloveniersburgwal.

Levensverhaal