Jongetje gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Oosterhout

Vrijwilli­ge brandweer baalt van regelge­ving: ‘We kunnen het niet betalen’

26 mei BREDA - Alarm in de Nederlandse brandweerkazernes: vrijwilligers dreigen te stoppen. Maar niet in West- en Midden-Brabant, verzekert regionaal commandant Jolanda Trijselaar. ,,We hebben er te weinig, maar die zijn wél tevreden.”