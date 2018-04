Jongetje gewond na val op skatebaan in Waalwijk

'Zoldertejater is een grote familie'

11:20 OOSTERHOUT - Van dolkomische kinderstukken tot spannende eenakters of een bedelaarsopera: Het Zoldertejater is al 70 jaar van alle markten thuis. De oudste toneelvereniging van Oosterhout viert haar jubileum dit weekend met de feestelijke voorstelling 'Lang & Gelukkig'. Maar voor de spelers is het elke repetitie feest: ''Het is magie tussen de mensen'', stelt Nicole Caron (53).