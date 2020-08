Jongerenterreur teistert Raamsdonksveer maandenlang: ‘Een vrachtwagen vliegt niet zomaar in de fik!’

RAAMSDONKSVEER - Een vrachtwagen die in brand wordt gestoken. ,,Ze hebben een gat in de tank geboord, aanmaakblokje eronder en pfafff!” Het is de climax in een maandenlange reeks vernielingen op de vrachtwagenparkeerplaats van Dombosch. Nachtelijke terreur van hangjongeren loopt er compleet uit de hand.