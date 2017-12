Jongerenpreventieteam vuurwerk: 'Ik wil onze buurt veiliger maken'

Inmiddels bestaat het preventieteam uit zestien jongeren in de leeftijd van zestien tot en met twintig jaar, met name jongens die een rolmodel zijn voor hun leeftijdsgenoten. Hakim (18) is een van de jongeren die vorig jaar werd gevraagd voor het jeugdpreventieteam. 'Ze weten dat ik veel mensen ken', vertelt hij.



'Als we een groep gaan aanspreken op hun gedrag, kijk ik wel eerst of het mijn vrienden zijn. Daar hoef ik geen alsjeblieft tegen te zeggen', lacht hij. Drie jaar geleden raakte Hakim zelf gewond door verkeerd gebruik van vuurwerk. 'Het was mijn eigen schuld. Ik lette niet goed op', geeft hij toe. 'Mijn handschoen was op mijn hand gesmolten. Ik heb een tijd met mijn hand in het verband gelopen, maar het is gelukkig helemaal hersteld.'



Ook Nadir (16) loopt mee. Hij weet precies te vertellen waarom hij lid is van het jongerenpreventieteam: 'Ik wil onze buurt veiliger maken. Ik heb zelf geen last van vuurwerk, maar ik vind het vervelend dat anderen er wel last van hebben.'