Jongeren Schelf bieden petitie aan

Claim tegen oud-WS­G-directeur Peter Span kan de prullenbak in

28 maart BREDA - De miljoenenclaim die woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg al sinds 2012 eist van oud-topman Peter Span kan definitief de prullenbak in. De Hoge Raad heeft WSG in een cassatieprocedure in het ongelijk gesteld en de vorderingen tegen Span afgewezen.