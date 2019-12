Jongeren Preventie Team op pad tegen overlast

Drie jaar geleden gingen er in Oosterhout voor het eerst jongeren de straat op om andere jongeren aan te spreken op het gebruik van vuurwerk. Het ging slechts om een paar dagen voor de jaarwisseling, maar het project sloeg aan. ,,Die jongens vragen nog steeds wanneer we dat weer gaan doen", zegt jongerenwerker Christian Agterdenbos. Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast daalde van 280 in 2016 naar 245 in 2017. De proef om jongeren aan te spreken is goed bevallen. ,,We gaan het uitrollen over het hele jaar", zegt Agterdenbos. ,,We willen teams opzetten die bij evenementen in Oosterhout en de kerkdorpen of gewoon overdag door de wijken lopen en gesprekken aanknopen met tieners.”