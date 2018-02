Jongeren pittig bestraft na geweld op kermis Gilze

Video Fränzel gaat eerst luisteren

15:49 OOSTERHOUT - Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel (57) wil eerst 'informeel met iedereen praten' voordat hij besluit of er een intern onderzoek komt naar de bedrijfscultuur in het gemeentehuis. Dat zei Fränzel op zijn eerste werkdag, vandaag, in Oosterhout.