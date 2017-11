Jongeren Oosterheide willen eigen ruimte: 'Een aantal van hen glijdt af naar de criminaliteit, dat willen we voorkomen'

Ander beleid

Overlast

Stefan Huisman: ,,Met de meeste allochtone jongeren in Oosterhout gaat het goed. Dat neemt niet weg dat in verschillende buurten overlast ervaren wordt. Om die overlast terug te dringen werkt de gemeente nauwlettend samen en zorgen wij samen met verschillende partners voor een integrale aanpak op groeps- en individueel niveau. Binnen de gemeente hebben wij geen doelgroepenbeleid. Maar met plannen zoals de Brede Buurt wordt ingespeeld op de positie van kwetsbare of risicojongeren. Surplus Welzijn is actief in alle wijken van Oosterhout. De jongerenwerkers van Surplus zijn getraind in het omgaan met risicojongeren. Daardoor is er op verschillende momenten en op verschillende plekken de afgelopen jaren geïnvesteerd in activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het Cruyff Court in Slotjes-Midden. Er zijn speciale activiteiten voor jongeren in Activiteitencentrum Dommelbergen. Verder worden vanuit het Programma Jong jaarlijks veel en verschillende activiteiten opgezet voor jongeren. En via de Brede Buurt voert de gemeente een preventief programma met sport en cultuur, voor kwetsbare jongeren en ouderen." Zeven jaar geleden was er veel overlast rond buurthuis Bunthoef in Oosterheide. Sinds het nieuwe beleid van de gemeente is het rustig in het tegenwoordige activiteitencentrum.