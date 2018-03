Beroepsorkest

Doel van het project is om jeugdmuzikanten tot 25 jaar in een professionele omgeving te laten spelen. ,,Het is een bijzondere kans'', zegt Mark Tittulaer van TooN! dat cultuurinitiatieven opzet. ,,Met een beroepsorkest als dat van de luchtmacht kunnen jongeren veel leren. Daarnaast willen de betrokken harmonieën jeugdmuzikanten die (nog) niet bij een orkest spelen, laten ervaren hoe leuk dit is. Wellicht dat ze zich willen aansluiten bij een vereniging.''

Naast de jeugdleden van de verenigingen is er plek voor een veertig tot vijftig jonge muzikanten. Wie mee wil doen moet een houten of koperen blaasinstrument of percussie-instrument op op B-niveau kunnen bespelen. Er wordt geregeld gerepeteerd bij de dichtstbijzijnde harmonie. Er zijn drie gezamenlijke repetities op 30 juni in Rijen, 30 september in Chaam en 4 november in Alphen. Aanmelden kan tot 15 april via de website www.toonjetalent.nl. Nadere info via info@toonjetalent.nl.