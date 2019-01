Jongeren in Geertruidenberg proberen sport en cultuur uit

videoRAAMSDONKSVEER - Jongeren uit de gemeente Geertruidenberg kunnen tot aan de zomervakantie op een laagdrempelige manier kennismaken met cultuur en sport. Dinsdag werd namelijk het startsein gegeven voor het project Try out, waarbij jongeren kunnen proeven van het sport- en cultuuraanbod in de gemeente.

Geertruidenberg is de eerste gemeente in Nederland waar het project draait. “Voor de basisschoolleerlingen hadden we al Sjors Sportief en Sjors Creatief”, legt buurtsportcoach Hennie van Kuijk uit. “Try out komt daaruit voort en is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.” De Sjors-projecten draaien al enkele jaren in Geertruidenberg. Volgens Van Kuijk met groot succes: jaarlijks doen er duizend kinderen aan mee, waarvan tien procent lid wordt van een vereniging.

Daarom wordt dat concept nu doorgetrokken naar het voortgezet onderwijs. Het project begint deze week met een Try out-week op het Dongemond College in Raamsdonksveer. Van Kuijk: “De leerlingen kunnen deze week tijdens de pauzes en gymlessen kennismaken met verschillende activiteiten, zoals archery tag, dat is boogschieten in een paintballvorm.” Wie enthousiast is over een activiteit, kan zich via de website van Try out aanmelden bij de vereniging. “Vrijwel alle activiteiten zijn gratis”, vertelt wethouder John van Vugt. “De gemeente doet een bijdrage aan de deelnemende verenigingen en komt hun zo wat tegemoet in de kosten.”

Freestyler

Straatvoetballer Nasser el Jackson (23) uit Tilburg deed dinsdag op het Dongemond College de aftrap van Try out. Voorafgaand aan zijn workshop toonde hij het publiek waarom hij wereldkampioen groundmoves is. Toch durfden enkele leerlingen het aan om tegen hem te strijden om de bal. Loi Klaasen (14) uit Geertruidenberg wist wat haar te wachten stond. “Ik heb eerder al drie keer tegen Touzani, een andere freestyler, gespeeld.” Haar leven draait immers om voetbal. Ze heeft zelfs een Instagram-account waarop ze haar straatvoetbaltrucjes laat zien. Toch twijfelde ze even om tegen Nasser te spelen. “Mijn klasgenoot zei: ‘Ga nou!’ Toen dacht ik: ik doe het gewoon. Je weet toch wel dat je een panna krijgt.” Of ze ook een activiteit uit het aanbod van Try out gaat doen, weet ze nog niet. “Ik heb het al druk met voetbal en school.”