Jongeren azc Gilze maken videoclip bij nieuwe single Two shadows van Yves Paquet

DNA VAN EEN DORP Giel heeft de May opgetild: ‘Mayeners doen het zelf wel, ze zijn nogal eigenge­raaid’

MADE - Made had van oudsher een rauw randje, weten Chel, Kees, Ad en Sjaan Horrevoets. ,,Iedereen die op de May wil vrijen ‘moet hebben een mes of een kaai op zak, want Mayeners zijn niet mak’. Zo’n gezegde ontstaat niet voor niks.”

1 december