Jongen vernielt ruit Gall & Gall Rijen, negeert personeel en loopt weg met zijn vrienden

Nachtregister verplicht voor hotels en jachthavens in gemeente Geertruidenberg

7:01 RAAMSDONKSVEER - Wie overnacht in een hotel of bed-and-breakfast in de gemeente Geertruidenberg, wordt voortaan geregistreerd. Bedrijven moeten daarvoor verplicht een nachtregister bijhouden. Voor gasten betekent dit dat zij een identiteitsbewijs of reisdocument moeten kunnen overleggen.