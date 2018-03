Jongen rijdt expres tegen hulphond aan

Aankoop grond voor N629 'verbijstert' actiegroep Duiventoren

14:48 DONGEN/OOSTERHOUT - De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is 'verbijsterd' over de snelle provinciale aankoop van een lap grond voor aanleg van de nieuwe N629. Hiermee heeft de provincie een ‘onomkeer besluit’ genomen, schrijft de vereniging in een brief aan verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat.